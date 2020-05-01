Коронавирус на Донетчине: Кириленко опубликовал детальную статистику (Инфографика)

На Донетчине на сегодня, 1 мая, подтверждены 69 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«Статистика COVID-19 в Донецкой области на сегодня, 1 мая 2020-го», – написал Кириленко.

Согласно опубликованным данным, 12 человек выздоровели, 56 лечатся, зафиксирован 1 летальный случай. Среди заболевших – 44 женщины, 25 мужчин. Также отмечается, что заболел 31 медработник.

Губернатор пояснил, что различия с цифрами Минздрава (где ошибочно указано 70 случаев) обусловлены технической ошибкой при передаче данных.

Напомним, на Донетчине у украинцев, освобожденных в ходе обмена пленных 16 апреля, закончилась обсервация.

Как сообщалось, по данным Минздрава на 1 мая, за все время пандемии в Украине заболел 10861 человек. 1413 человек выздоровели, зафиксированы 272 летальных случая. На подконтрольной украинским властям части Луганской области подтверждены 35 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

В «ЛНР» по состоянию на 30 апреля зарегистрированы 129 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в «ДНР» – 104 случая.