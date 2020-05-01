Именинник Дарио Срна: Мои амбиции – это амбиции «Шахтера»

Сегодня, 1 мая, день рождения у легендарного капитана, а ныне ассистента главного тренера «Шахтера» Дарио Срны. Спортсмен рассказал, как будет отмечать день рождения в условиях карантина и как сохраняет оптимизм в этот непростой момент. Интервью с футболистом опубликовала пресс-служба «горняков».

– Дарио, поздравляем с днем рождения! Как планируете отмечать в условиях карантина?

– Спасибо за поздравления! Главное, что рядом вся моя семья, так что праздник будет в любом случае. Утро началось с поздравлений, и сегодня их наверняка будет очень много. Единственное, что я привык в этот день находиться среди команды: или на поле, или в автобусе, самолете, – один раз день рождения даже выпал на матч. А теперь большинство поздравлений буду принимать от ребят по телефону, мессенджерам. Но в остальном это обычный день. В общем, день рождения как день рождения.

– Предыдущий год был особенным. Вы впервые провели его в «Шахтере» не как игрок, а как тренер. Игра на поле и на тренерской скамье воспринимается по-разному?

– Это тяжелый период для каждого футболиста: когда заканчивается карьера и ты стоишь перед выбором, что делать дальше. Мне повезло, я сразу получил работу в «Шахтере» – думать было некогда. Быстро переключился на то, что я больше не играю, что я не футболист. Понимал, что клуб многого от меня ждет, потому что приезжает новый главный тренер, который не знаком с футболистами, структурой клуба, не знает местного менталитета и чемпионата. И, конечно, я старался каждый день, каждую минуту давать очень точную и конкретную информацию тренеру. Это моя работа. Кто-то может подумать, что она легкая, но это не так. Это непростой труд, но мне моя работа нравится. Мне очень приятно, что я попал в такой тренерский штаб и что мистер Каштру сразу сказал, что хочет видеть меня в команде. И вот сегодня мы со всеми ребятами лучшие друзья, делаем свою работу и стараемся показывать на тренировках, в играх качественный хороший футбол, который любят наши болельщики и наш президент клуба.

– Сейчас всем нам не хватает футбола... Вы каждый день на связи с командой. Как игроки проходят через этот непростой момент?

– Все команды и футболисты во всем мире, за исключением двух-трех лиг, находятся в такой ситуации. Мы ничего не можем сделать, кроме как тренироваться индивидуально, придерживаться необходимых требований и ждать момента, когда будет дан «зеленый свет» и все вернется. Это и есть наша работа. Мы профессионалы, у нас есть контракты, поэтому надо выполнять свои обязанности. Точно так же, как футболисты «Реала», «Барселоны» или «Манчестера», надо быть профессионалом и думать о том, как остаться в форме к возобновлению сезона.

– Многие дают прогнозы о том, как этот кризис скажется на мировом спорте. Ваше мнение: что может измениться в футболе после карантина?

– В первое время что-то изменится – это 100 процентов. Но постепенно, я думаю, все станет на свои места. Футбол – это самый популярный спорт в мире. Это еще и большой бизнес, ведь здесь много спонсоров, много денег. Потому пару месяцев, наверное, будут матчи без зрителей, но потом, будем надеяться, все наладится и станет так, как раньше.

– Пожелания крепкого здоровья и терпения сейчас, пожалуй, самые актуальные для каждого. А что бы вы еще хотели пожелать себе на ближайший год?

– Во-первых, я хочу, чтобы клуб был доволен моей работой. Это самое важное. Мои амбиции сегодня – это амбиции «Шахтера». Это красивый, яркий, атакующий футбол. Это развитие молодых футболистов. Дальше – посмотрим. Я буду честен со всеми и буду принимать решение о том, куда двигаться. Посмотрю, куда меня больше тянет: или главный тренер, или какая-то другая роль в футболе. Я понимаю, что у меня очень много футбольного опыта, но я также знаю, что еще молод и только учусь. И сейчас меня все устраивает. Я связан с «Шахтером» и всегда буду на той позиции, где смогу приносить максимальную пользу клубу.

– Дарио, сегодня на Shakhtar TV будет показан документальный фильм о вас. Вы уже видели ранее эту ленту. Какие впечатления о фильме?

– Мне очень повезло достичь того, что удалось далеко не многим футболистам в мире. Ведь я играл в одном клубе почти 16 лет и потом сразу переключился здесь на тренерскую работу. В Европе игроков, которые прошли такой путь с командой, можно пересчитать по пальцам одной руки. Приятно, когда тебя считают легендой «Шахтера», снимают фильм о тебе, но тот успех, которого я добился, был бы невозможен без клуба, без команды. Чтобы пришел такой успех, нужна любовь с обеих сторон. И у меня с «Шахтером» всегда была большая любовь, она есть до сих пор. Поэтому спасибо клубу за все, что он сделал для меня. А я всегда старался и буду стараться возвращать в два раза больше.

Дарио Срна выступал в составе «оранжево-черных» с 2003 по 2018 год и установил абсолютный рекорд клуба по количеству игр. За 15 лет в «Шахтере» Срна провел 536 матчей и забил 49 голов, завоевав с командой 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 чемпионств, 7 Кубков и 8 Суперкубков Украины.