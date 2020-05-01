В марте линию разграничения на Донбассе пересекли 593 814 человек

В марте линию разграничения на Донбассе в обоих направлениях пересекли 593 814 человек. Из них через КПВВ в Донецкой области – 415 193 человека, через КПВВ «Станица Луганская» – 178 621 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий со ссылкой на информацию Государственной пограничной службы Украины и Государственной фискальной службы Украины.

«По сравнению с февралем зафиксировано уменьшение количества пересечений гражданского населения в Донецкой и Луганской областях в среднем на – 51,86%, а также уменьшение количества пересечений транспортных средств на — 51,78%», – отмечается в сообщении.

КПВВ «Станица Луганская» пересекли 178 621 человек;

КПВВ «Майорское» пересекли 122 689 человек и 20 761 единица транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» пересекли 121 120 человек и 22 214 единиц транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» пересекли 145 824 лица и 17 714 единиц транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» пересекли 25 560 человек и 10 242 единицы транспортных средств.

«Кроме того, через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию международными организациями было доставлено 125 тонн продуктов питания, 5 тонн медикаментов и медоборудования», – проинформировали в пресс-службе.

В ведомстве также добавили, что граждане Украины, которые живут на неподконтрольной украинским властям территории, ездят на подконтрольную территорию «для посещения семьи, для закупки необходимых товаров, получения услуг и тому подобного».