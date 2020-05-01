При себе имел «товар» на полмиллиона: На Луганщине разоблачили наркосбытчика

На Луганщине полиция задержала сбытчика психотропов. Мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. В отношении него открыто уголовное производство по статье 307 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Мужчине грозит от 4 до 8 лет тюрьмы. Об этом сегодня, 1 мая, сообщили в пресс-службе полиции Луганской области.

«Наркоторговцем оказался 28-летний, не работающий, ранее уже судимый за незаконный оборот наркотиков житель города Лисичанск. Он осуществлял торговлю особо опасным психотропным веществом PVP через интернет с помощью Messenger Telegram бесконтактным путем (через так называемые "тайники")», – рассказали в полиции.

Задержали мужчину в Рубежном во время закладки «тайников».

«В ходе осмотра места происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы было обнаружено и изъято опасное психотропное вещество PVP приблизительной массой 500 грамм. Стоимость изъятого психотропного вещества по ценам "черного рынка" составляет более полумиллиона гривен. Сейчас под процессуальным руководством прокуратуры следователи осуществляют досудебное следствие и решают вопрос об избрании задержанному меры пресечения», – отметили в полиции.