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В «ДНР» умерла женщина, которая была ранена во время обстрела

02.05.20 09:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Жительница неподконтрольного украинским властям села Спартак (Донецкая обл.), которая была ранена во время обстрела из стрелкового оружия, умерла. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Как утверждают в «ДНР», пострадавшая в результате обстрела 1 мая мирная жительница 1953 года рождения, проживавшая по ул. Чапаева, в тот же день в больнице скончалась от полученного ранения.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела мирная жительница Спартака получила пулевое ранение в область левой лопатки.

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