Дело MH17: Как, когда и с какими ограничениями будут проходить судебные заседания

Очередное судебное заседание в Нидерландах по делу о сбитом Boeing рейса МН17 начнется 8 июня с ограниченным числом присутствующих по причине продолжающихся мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на окружной суд Гааги.

«Как запланировано, уголовное дело MH17 возобновится в понедельник, 8 июня. Однако из-за действующего коронавируса и соответствующих национальных руководств в предстоящий блок судебных слушаний необходимо внести коррективы. Результатом этого будет то, что присутствовать в зале суда в Судебном комплексе Схипхол сможет ограниченное число людей. Естественно, все могут следить за слушаниями в прямом эфире», – говорится в сообщении.

Констатируется, что в судебном комплексе Схипхола применяются руководящие принципы, изданные Национальным институтом общественного здравоохранения и окружающей среды и органами юстиции. В частности, все должны находиться на расстоянии 1,5 м друг от друга, а те, у кого есть легкие симптомы простуды или высокая температура, в здание допущены не будут. Пресс-центр и залы судебных заседаний A, B и C будут закрыты. Как известно, слушания проходят в зале D.

Для второго блока слушаний зал суда зарезервирован с 8 июня по 3 июля 2020 года, однако неизвестно, будет ли суд заседать каждый день. «Обстоятельства могут потребовать, чтобы слушания были сокращены, перенесены, приостановлены или даже отменены», – отмечается в сообщении.

В суде пояснили, что, помимо судей, секретарей и прокуроров, в зале суда будут присутствовать максимум 2 адвоката родственников, 2 защитника и ограниченное число представителей прессы. Публичная галерея над залом суда будет зарезервирована для нескольких родственников. Отмечается, что во время этого блока слушаний будет невозможно разместить других заинтересованных лиц в зале суда. Поэтому они будут обязаны следить за ходом трансляции в прямом эфире.

После блока слушаний в июне следующий блок судебных дней назначен на сентябрь.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее.

Суд по делу сбитого самолета рейса МН17 в Нидерландах начался 9 марта. В ходе первого заседания более 80 родственников погибших пассажиров авиалайнера намерены добиваться денежной компенсации от обвиняемых. При этом ни один из обвиняемых не явился в суд.