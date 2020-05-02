В Донецке мужчина взорвал гранату, есть раненый и погибший, – соцсети

В неподконтрольном украинским властям Донецке мужчина взорвал гранату. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

В частности, дончане рассказывают, что взрыв прогремел в микрорайоне Текстильщик (Кировский р-н) примерно в 21:00. Жители Донецка отмечают, что гранату взорвал участник незаконных вооруженных формирований.

«Говорят, на "Лидере" гранату взорвали... У меня эта стоянка из окна видна. А я думаю, что это грохнуло… На Текстиле двое отметили Первомай с гранатой – 1 лежит, второго откачивают. Доотмечались... "Скорая", полиция съехались», – сообщают местные жители.

О количестве жертв и пострадавших данные разнятся. Люди пишут, что во время взрыва, как минимум, 1 человек погиб и 1 был серьезно ранен. Однако пострадавших может быть и больше.

«Что-то пишут уже, что 3-е погибших и 2-е раненых… Гранаты – они такие! Только 2-е… Уточнение по взрыву на Текстильщике. Один умер стопудово от взрыва гранаты, второго увезла "скорая". Выжил тот, кто бросал гранату», – пишут дончане.

В «МЧС ДНР» и «МВД ДНР» на данный момент информации об инциденте нет.