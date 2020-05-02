В Минздраве рассказали, сколько медиков и детей заболели COVID-19

За минувшие сутки, 1 мая, в Украине зафиксированы 550 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 мая, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 550 человек. Из них 17 детей и 96 медицинских работников. Были госпитализированы 117 человек. Зафиксировано 7 летальных случаев. При этом хорошая новость: 85 человек выздоровели», – сообщил глава Минздрава.

Министр также проинформировал, что в целом в Украине с начала пандемии COVID-19 заболели 11411 человек. Из них 771 ребенок, а также 2250 медработников. При этом всего выздоровели 1498 человек, зафиксированы 279 летальных случаев.

«Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Черновицкой области – 78, Днепропетровской области – 72 и Закарпатской – 64», – проинформировал Максим Степанов.

Отметим, что, по данным, обнародованным на сайте Министерства здравоохранения, по состоянию на 9:00 сегодня, 2 мая, в Донецкой области зафиксированы 70 случаев заболевания коронавирусом, в Луганской – 37 случаев.