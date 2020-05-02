Сводка из зоны ООС за 1 мая: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксированы 24 обстрела украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Вследствие обстрелов со стороны НВФ 4-ро украинских военных были ранены. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:

неподалеку Богдановки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия;

неподалеку Водяного и у Тарамчука – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у Каменки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

у Старогнатовки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Гнутово и Лебединского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Невельского – из автоматического станкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ вели огонь по украинским позициям:

вблизи Крымского – из минометов калибром 120 мм, подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

на окраинах Пивденного и Мироновского – из минометов калибром 120 мм;

неподалеку Новотошковского – из минометов калибром 82 мм.

По населенному пункту хутор Вольный (Золотое-4) НВФ вели огонь из минометов калибром 82 мм, а неподалеку Травневого – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие обстрелов 1 мая трое украинских воинов получили ранения.

Сегодня, 2 мая, большинство нарушений НВФ режима прекращения огня были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север». Противник обстреливал украинские позиции:

неподалеку хутора Вольный – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм;

на окраине Крымского – из миномета калибром 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

у Орехово – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Пивденного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели огонь по позициям Объединенных сил у Авдеевки, использовав минометы калибрами 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Сегодня, 2 мая, в результате обстрелов со стороны НВФ один украинский воин получил ранения.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

В «ДНР» заявляют, что «подразделения украинских силовиков за минувшие сутки 17 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 155 единиц. Под огнем оказались районы поселков Александровка, шахты "Трудовская", Еленовка, Сигнальное, села Спартак, "Вольво-центра" и Ясиноватой на донецком направлении; окрестности поселков Гольмовский и шахты им. Гагарина на горловском направлении; районы поселка Ясное, сел Петровское, Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.) и Ленинское (после переименования – Ужовка – ред.). В результате обстрелов погибла мирная жительница, также зафиксированы многочисленные повреждения жилого фонда. При обстрелах применялись минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие».

В «ДНР» также уверяют, что «украинские силовики утром выпустили по населенным пунктам на донецком и горловском направлениях почти 40 мин».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.