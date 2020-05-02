Сводка из зоны ООС за 1 мая: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксированы 24 обстрела украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Вследствие обстрелов со стороны НВФ 4-ро украинских военных были ранены. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:
- неподалеку Богдановки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия;
- неподалеку Водяного и у Тарамчука – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- у Каменки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- у Старогнатовки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Гнутово и Лебединского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Невельского – из автоматического станкового гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ вели огонь по украинским позициям:
- вблизи Крымского – из минометов калибром 120 мм, подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
- на окраинах Пивденного и Мироновского – из минометов калибром 120 мм;
- неподалеку Новотошковского – из минометов калибром 82 мм.
По населенному пункту хутор Вольный (Золотое-4) НВФ вели огонь из минометов калибром 82 мм, а неподалеку Травневого – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Вследствие обстрелов 1 мая трое украинских воинов получили ранения.
Сегодня, 2 мая, большинство нарушений НВФ режима прекращения огня были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север». Противник обстреливал украинские позиции:
- неподалеку хутора Вольный – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм;
- на окраине Крымского – из миномета калибром 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- у Орехово – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку Пивденного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели огонь по позициям Объединенных сил у Авдеевки, использовав минометы калибрами 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Сегодня, 2 мая, в результате обстрелов со стороны НВФ один украинский воин получил ранения.
Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.
В «ДНР» заявляют, что «подразделения украинских силовиков за минувшие сутки 17 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 155 единиц. Под огнем оказались районы поселков Александровка, шахты "Трудовская", Еленовка, Сигнальное, села Спартак, "Вольво-центра" и Ясиноватой на донецком направлении; окрестности поселков Гольмовский и шахты им. Гагарина на горловском направлении; районы поселка Ясное, сел Петровское, Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.) и Ленинское (после переименования – Ужовка – ред.). В результате обстрелов погибла мирная жительница, также зафиксированы многочисленные повреждения жилого фонда. При обстрелах применялись минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие».
В «ДНР» также уверяют, что «украинские силовики утром выпустили по населенным пунктам на донецком и горловском направлениях почти 40 мин».
В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.