Военные медики рассказали, сколько случаев COVID-19 подтверждены в ВСУ

В Вооруженных силах Украины 45 человек болеют коронавирусом COVID-19. За минувшие сутки зарегистрирован 1 новый случай заболевания. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

«На 07:00 2 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 45 человек. Также за период пандемии выздоровели 30 человек и 2 летальных случая», – говорится в сообщении.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 299 человек. У 28-ми военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие 3 дня.

«За прошедшие сутки зарегистрирован 1 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Больной военнослужащий из Харьковской области лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют», – сообщили военные медики.