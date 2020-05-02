Министр рассказал, сколько ПЦР-тестов переданы в регионы

В регионы переданы свыше 850 тыс. ПЦР-тестов. Для проведения тестирования есть четкие критерии. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 мая, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, на сегодня в регионы переданы 867 тыс. ПЦР-тестов. Передача осуществляется по определенному алгоритму. Есть четкие критерии, как определяется необходимое количество тестов: количество заболевших, способность лабораторий протестировать людей, а также остатки, которые есть в областях.

«Ситуация полностью контролируется Минздравом. У нас не существует регионов, где бы были проблемы с остатками или не хваткой ПЦР-тестов», – сообщил Степанов.

«Стоимость ПЦР-тестирования, которое производят лаборатории – бесплатно… У нас тестируются люди, которые имеют симптомы коронавирусной болезни – это первая категория. Если есть подтвержденный случай коронавирусной болезни, сразу тестируются люди, которые находились в близких контактах. Тестируются все медработники, которые работают с COVID-19 – раз в 5 дней. Также тестируются все без исключения пациенты, у которых диагностирована пневмония», – пояснил он.

Наибольшее количество тестов, по словам министра, было сделано в Киеве. «Проблем с обеспечением тест-системами регионов не существует», – подчеркнул Степанов.

Как сообщалось, по данным Минздрава на 2 мая, за все время пандемии в Украине заболели 11411 человек. 1498 человек выздоровели, зафиксированы 279 летальных случаев.