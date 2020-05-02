На Луганщине рассказали о заболевших коронавирусом (Карта)

На Луганщине за прошедшие сутки выявлены 2 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

«За прошедшие сутки в Луганской области выявлены 2 случая заболевания коронавирусом, один человек госпитализирован», – сообщили в центре.

Там также назвали возрастную структуру заболевших: 0-14 лет – 1; 15-17 лет – 1; 18-29 лет – 6; 30-49 лет – 16; 50-65 лет – 6, старше 65 лет – 7 человек.

В целом в Луганской области всего 37 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Как сообщалось, по данным Минздрава на 2 мая, за все время пандемии в Украине заболели 11411 человек. 1498 человек выздоровели, зафиксированы 279 летальных случаев.