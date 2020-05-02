В «ДНР» подтвердили коронавирус у 105 человек

В «ДНР» выявлены 105 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба «министерства здравоохранения».

«Всего по состоянию на 10:00 2 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 105: на лечении 85 пациентов, выписаны 16 человек, летальных случаев – 4», – утверждают в «ДНР».

Как сообщалось, по данным Минздрава на 2 мая, за все время пандемии в Украине заболели 11411 человек. 1498 человек выздоровели, зафиксированы 279 летальных случаев. На подконтрольной украинским властям части Донецкой области подтверждены 70 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, в Луганской области – 37 случаев.

В «ЛНР» по состоянию на 30 апреля зарегистрированы 129 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.