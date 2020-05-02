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В «ЛНР» сообщают о ранении ребенка

02.05.20 12:26
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На временно неподконтрольной украинским властям части Луганской области в результате обстрела ранена 7-летняя девочка. Об этом сегодня, 2 мая, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Сегодня в 10:00 произошел обстрел Золотого-5 (Михайловка) из миномета калибром 120 мм. В результате пострадала семилетняя девочка, у нее осколочные ранения, ее повезли в больницу в Первомайск. Она проживает в доме с многодетной семьей, где пятеро детей», – уверяют в «ЛНР».

Ранее сообщалось, что в «ЛНР», в поселке Донецкий, 1 мая во время обстрела была ранена мирная жительница 1951 года рождения.

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