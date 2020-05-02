В «ЛНР» погиб мужчина: Названа предварительная причина

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области мужчина отравился угарным газом.

Как сегодня, 2 мая, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР», 1 мая «от дежурной медсестры скорой медицинской помощи г. Антрацит поступило сообщение, что в результате отравления угарным газом погиб мужчина 1956 года рождения».

Уточняется, что мужчина проживал в поселке Фоминовка по ул. Фурманова. «Предварительная причина отравления угарным газом – нарушение правил эксплуатации твердотопливной печи, отсутствие тяги», – уверяют в «ЛНР».