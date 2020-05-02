Карантин в Украине работает, но нужно выйти из него вовремя, а не преждевременно, – Ляшко

Карантин в Украине работает, и украинцам нужно терпение, чтобы выйти из него вовремя, а не преждевременно. Об этом сегодня, 2 мая, на своей странице в Facebook сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Карантин в Украине работает. Введенные профилактические и противоэпидемические мероприятия дали свой результат. И как бы уже не хотелось всем нам избавиться от этого карантина и коронавируса, надо все же включить тумблер терпения. Терпение, которое позволит нам выйти из карантина вовремя. А не преждевременно», – написал Ляшко.

«Сейчас мы будем слышать очень много о влиянии карантина на экономику. Но очень мало мы услышим о возможных экономических потерях от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения. Потерях, связанных с недопроизводством внутреннего валового продукта из-за выбытия человека из трудовой деятельности из-за коронавирусной болезни. Потерях, связанных с оказанием медицинской помощи больным коронавирусной болезнью. И потерях, связанных с непредоставлением, из-за коронавируса, медицинской помощи тем, кто в ней нуждается», – добавил он.

Главный государственный санитарный врач Украины отметил, что правительством планируется смягчение карантина. Но при определенных условиях. «При определенных противоэпидемических, а не политических условиях», – подчеркнул он.

«Сейчас в Минздраве мы уже финализируем временные требования для проведения профилактических мероприятий при осуществлении обслуживания в парикмахерских и салонах красоты, при торговле хозяйственными товарами, работе кафе, автомоек, адвокатских и нотариальных услуг и т.п. Планируем опубликовать их на выходных, чтобы было время предпринимателям подготовиться к открытию», – сообщил Ляшко.

При этом он отметил, что, согласно полученному прогнозу, «полная отмена карантина без введения обоснованных профилактических мероприятий – это 120-140 тыс. смертей до конца уже этого года».