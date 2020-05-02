В Донецкой области в ДТП погибли люди: В полиции сообщили подробности

Полиция Донетчины расследует 2 ДТП, в которых погибли люди. В Угледаре автомобиль на полной скорости въехал в стену гаража, в результате ДТП погиб водитель, а в Волновахском районе на дороге погиб пешеход. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Вблизи села Хлебодаровка (Волновахский р-н) обнаружен труп мужчины, на которого совершил наезд местный житель. Водитель легковушки испугался ответственности и уехал с места происшествия. Сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Волновахи менее чем за 2 часа установили личность виновника и его местонахождение.

По предварительным данным, находясь в трезвом состоянии, 22-летний водитель в темное время суток наехал на мужчину, который уже лежал на дороге. Для установления причин смерти погибшего назначен ряд экспертиз.

В Угледаре легковой автомобиль на большой скорости наехал на глухую стену одного из гаражей. От полученных травм 34-летний водитель скончался на месте, 22-летний пассажир с многочисленными травмами госпитализирован в больницу.

По данным фактам полицейскими открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, причинившее тяжелое телесное повреждение).