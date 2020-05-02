Машина кувыркалась от перекрестка: В Донецке перевернулась легковушка (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как отмечают дончане, авария произошла 1 мая в районе ТРЦ «Донецк Сити».

Местные жители в соцсетях предполагают, что автомобиль ехал на большой скорости, зацепил бордюр и перевернулся. Другие дончане считают, что на перекрестке произошло столкновение, в результате чего машина опрокинулась. «Машина кувыркалась от перекрестка, я вчера там проезжала, по стеклам и частям машины это было видно», – пишет Настя.

О состоянии водителя не сообщается.

Напомним, 30 апреля в Донецке после столкновения легковых автомобилей Opel Kadett и Nissan Murano перевернулся Opel.