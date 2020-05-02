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Глава Минздрава сообщил, сколько денег заложено в Госбюджете на закупку лекарств

02.05.20 14:22
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине на закупку лекарственных средств в Государственном бюджете определена сумма почти в 8,72 млрд грн. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 2 мая, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Общая сумма, которая определена в проекте Государственного бюджета Украины на закупку лекарственных средств централизованно, за государственный счет, составляет почти 8 млрд 72 млн грн», – сообщил Степанов.

«Эта сумма, в зависимости от программ, будет распределена между международными организациями, то есть, закупка через международные организации и ГП "Медицинские закупки". Речь идет о закупке лекарственных средств для лечения орфанных (редких – ред.) заболеваний, для лечения вирусных гепатитов, для лекарств против туберкулеза, тест-систем для донорства и др.», – уточнил министр.

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