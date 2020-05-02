За нападение на полицейских супругам из Селидово грозит тюрьма

За нападение на полицейских супругам из Селидово (Донецкая обл.) грозит до 5-ти лет лишения свободы. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба полиции Донетчины.

1 мая сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Селидово заметили автомобиль ВАЗ-2106, водитель которого нарушал ПДД. На требование полицейских остановиться он не отреагировал, а пытался скрыться в гаражном массиве.

Заехав в один из гаражей, ворота которого были открыты, мужчина вышел из автомобиля и набросился на полицейских. К потасовке присоединилась и жена нарушителя, которая находилась в гараже.

Фигурантами оказались местный житель 1980 года рождения и его жена 1983 года рождения. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Супруги задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По факту правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает до 5-ти лет лишения свободы.