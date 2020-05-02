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На Донетчине спасатели производят санитарную обработку дорог и дезинфицируют остановки (Фото)

02.05.20 16:14
Пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области
Пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области

Спасатели Донетчины продолжают осуществлять противоэпидемические мероприятия. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

По обращению местных органов власти и местного самоуправления личным составом подчиненных подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области осуществляется ряд профилактических мероприятий с целью недопущения распространения коронавируса CОVID-19.

За прошедшие сутки спасатели провели дезинфекцию остановок общественного транспорта в г. Славянск. Всего были дезинфицированы 34 остановки.

Также в 3-х населенных пунктах проводились работы по санитарной обработке обочин улиц и дорог. Всего было обработано 34 км.

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