Спасал тонущую дочь: Погибший на Донетчине мужчина работал в полиции

На Донетчине, пытаясь спасти свою дочь, которая оказалась в воде, погиб полицейский. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

«Сотрудник Торецкого отделения полиции Вячеслав Барков, находясь вне службы, на побережье водоема пытался спасти свою дочь, которая оказалась в воде. Не рассчитав сил, полицейский утонул», – сообщили в полиции.

Там добавили, что 44-летний офицер полиции посвятил службе в органах внутренних дел 22 года жизни. С его смертью осиротели двое детей.

Ранее сообщалось, что на одном из прудов в Торецке произошел несчастный случай: легковой автомобиль скатился в воду, в воде оказался ребенок. Отец девочки бросился на спасение, не рассчитав собственных сил, мужчина утонул.