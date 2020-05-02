Легковой автомобиль скатился в воду: На Донетчине утонул мужчина, спасавший ребенка (Фото)

В Донецкой области утонул мужчина. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-центр ГУ ГСЧС в Донецкой области.

Как рассказали в ГСЧС, 1 мая в 20:00 диспетчер Службы спасения «101» получил сообщение о несчастном случае, который произошел на одном из прудов в Торецке.

Бойцы 22-го Государственного пожарно-спасательного отряда немедленно выехали на место происшествия. Спасатели выяснили, что легковой автомобиль скатился в воду, в воде оказался ребенок. Отец девочки бросился на спасение. Не рассчитав собственных сил, мужчина утонул.