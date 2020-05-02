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НВФ обстреляли украинские позиции под Мариуполем: Ранен военный

02.05.20 15:26
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 2 мая, незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово (под Мариуполем), ранен украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Противник с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказана надлежащая медицинская помощь», – сообщают в штабе.

Там добавляют, что подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

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