НВФ обстреляли украинские позиции под Мариуполем: Ранен военный

Сегодня, 2 мая, незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово (под Мариуполем), ранен украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Противник с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказана надлежащая медицинская помощь», – сообщают в штабе.

Там добавляют, что подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.