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Из зоны ООС в Днепр вертолетами отправили раненых

02.05.20 17:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 2 мая в Днепр военными вертолетами были доставлены украинские военные, которые были ранены в зоне операции Объединенных сил. Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

«Сегодня уже прошли 2 эвакуации военными вертолетами наших защитников из района ООС. В 8:50 в Днепр эвакуирован раненый защитник, в сознании, но ранение тяжелое. Нейрохирурги [больницы] Мечникова забрали в операционную, привлечен и специалист из областной офтальмологической больницы», – написала Татьяна Губа.

«В 10:00 эвакуированы 5 защитников, один был ранен вчера и четверо больных», – добавила она.

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