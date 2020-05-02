Протесты горняков в «ЛНР»: Жены шахтеров озвучили требования

В «ЛНР» на шахте «Никанор-Новая» (Перевальский район, г. Зоринск) сегодня, 2 мая, протестующие горняки по-прежнему находятся под землей. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Жены протестующих озвучили требования. В частности, протестующие требуют погашения задолженности по зарплате, снятия с должности Владимира Рожкова (известно, что в 2011 году он работал главным инженером на шахте, кем он является сейчас – не сообщается).

Кроме того, участники протеста хотят гарантий от «министерства топлива и энергетики» о не преследовании со стороны «МГБ», «МВД» «генпрокуратуры ЛНР».

Напомним, 30 апреля сообщалось, что в «ЛНР» на шахте «Никанор-Новая» проходит забастовка шахтеров. Горняки оставались под землей и 2 мая.

Как сообщалось ранее, 21 апреля в «ЛНР» подземная забастовка из-за невыплаты заработной платы прошла на шахте «Комсомольская» (г. Антрацит). А 7 апреля в неподконтрольном Донецке горняки шахты им. А. Ф. Засядько также провели акцию протеста – отказались подниматься на поверхность до погашения задолженности по зарплате. 15 апреля в Донецке бастовали водители автобусов, отказавшись выезжать на маршруты.

Напомним, что в «ЛНР» разработали план закрытия шахт, которые в «республике» считают «нерентабельными». Речь идет о 5-ти шахтах. При этом закрытие шахт может негативно сказаться на экологии как подконтрольной территории Украины, так и России. В «ЛНР» на угольных предприятиях долги по заработной плате составляют 2,7 млрд руб. (1,1 млрд грн по местному курсу валют).