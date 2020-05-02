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В Донецке запустили все фонтаны (Фото)

02.05.20 22:49
Скриншот видео YouTube
Скриншот видео YouTube

В неподконтрольном украинским властям Донецке заработали фонтаны. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

23 фонтана осенью 2019 года были законсервированы, оборудование – демонтировано. В марте нынешнего года процесс расконсервации был запущен. Коммунальщики демонтировали покрытия, установили и наладили оборудование, очистили и заполнили чаши водой.

Обслуживают фонтаны 2 коммунальных предприятия.

С 1 мая осуществлен запуск всех 23 фонтанов. Как уверяют в «ДНР», фонтаны будут работать по 1 октября каждый день – с 8:00 до 20:00.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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