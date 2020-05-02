Киевский форум по безопасности: Мы переживаем самый сильный экономический кризис после Великой депрессии 1930-х годов

Сегодня мир переживает самый экономический кризис после Великой депрессии 1930-х годов. Весь мир страдает в той или иной форме. Прекращение экономической деятельности во всем мире будет иметь очень длительный эффект. Об этом шла речь во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности на тему «Глобальный шторм: как спасти экономику Украины и открыть новые возможности».

«Как вы знаете, МВФ прогнозирует глобальную рецессию в этом году. Мировой ВВП снизится на уровне около 3%. Это, конечно, результат пандемии и всемирного карантина», – сказал Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда.

Комментируя экономическую ситуацию в Украине, Рашкован отметил, что «Украина вступает в этот кризис в лучшем состоянии, чем в кризис 2008-го или 2014 года». По его словам, сейчас более сбалансированный бюджет, меньший уровень долга к ВВП, более стабильная банковская система, меньше инфляция, гибкий валютный курс, более способный Национальный банк. «Поэтому есть надежда, что мы пройдем этот кризис легче», – сказал он.

«Фонд обращается к большинству своих членов – никогда не упускайте время, даже в кризис, чтобы провести реформы. Нам нужно продолжать реформы», – считает представитель МВФ.

Многие страны мира уже нарабатывают планы по выходу из кризиса. Украина также должна разработать соответствующий план, необходимые наработки уже были сделаны в 2014-2016 годах. «Ситуация была гораздо более глубоким кризисом, чем сегодня. Украина была в худшем состоянии, чем страна является сегодня. Но те же стратегические моменты, я думаю, надо использовать сегодня», – сказала Наталья Яресько, исполнительный директор Совета финансового контроля и управления в Пуэрто-Рико, министр финансов Украины в 2014-2016 годах.

По мнению Яресько, для этого нужно: создать сильную международную коалицию партнеров, которые могут поддержать Украину в это время; проводить реформы; привлекать инвесторов.

Необходимость немедленных действий власти для стабилизации ситуации в Украине отметил и премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, основатель Фонда «Открой Украину» и Киевского форума Арсений Яценюк.

Он считает, что в 2020 году «в лучшем случае зарплаты, пенсии, социальная помощь украинцев будут заморожены». «В худшем – прогнозирую при этих доходах государственного бюджета, что уже в 3-4 квартале будут проблемы с ликвидностью, как платить зарплаты и пенсии», – сказал Яценюк, который предполагает и падение средней заработной платы в реальном секторе экономики.

«Стоит ожидать и значительный уровень безработицы. Как из-за стагнации украинской экономики, так и из-за потери возможности работать за рубежом украинцам, которые ранее приносили в страну 12 млрд долл., а по оценкам Всемирного банка – до 16 млрд долл. выручки», – добавил он.

Экс-премьер также отметил, что действующая украинская власть может использовать для преодоления кризиса наработки 2014-2016 годов. «Мы ушли через два года и оставили вместо 73 млрд долл. долгов – 67. Вместо бюджетного дефицита в 5% мы оставили 2%. Вместо банкрота "Нафтогаза" мы оставили его прибыльным. военной агрессии», – сказал он.

Яценюк обратился к сегодняшним политическим лидерам: «Мы вам оставили "подушку". Но и она и проедалась. Теперь надо делать новую. Берите те рецепты, которые были, проявляйте политическую волю, ведите дальше страну по пути реформ».

Экс-премьер подчеркнул, что украинская экономика чрезвычайно зависима от мировой. В частности, через экспорт стали, металла, руды и аграрной продукции: «Совершенно ясно, что первыми под удар сейчас попадут именно украинские металлурги. Падение глобального потребления означает падение объемов продаж, а это – падение валютной выручки в стране, падение доходов государственного, что означает падение социальных стандартов в Украине».

«В 2020 году нас может спасти аграрная продукция. И здесь будет зависеть от мировых цен на рынке и от урожая», – отметил он. Кроме того? теоретически может помочь IТ, однако это недостаточные объемы, чтобы вытащить украинскую экономику.

Доцент Киево-Могилянской Академии, преподаватель Львовской бизнес школы Украинского rатолического eниверситета Михаил Винницкий прогнозирует, что нынешний кризис затянется надолго. И уже сейчас надо думать какой будет жизнь после нее. «Глобального мира, к сожалению, уже не будет», – прогнозирует эксперт. А это в свою очередь означает необходимость изменения экономического мышления по развитию рынка Украины.

«Падение мировой промышленности на нас так или иначе повлияет, в частности на металл. Это означает сокращение инвестиций в новые проекты, оптимизацию. Это означает, что наша IТ отрасль сильно пострадает. Деглобализация и протекционизм в частности может повлиять на наш сельскохозяйственный рынок и на сельскохозяйственный сектор. И фактически резкий рост безработицы на Западе означает, что спрос на трудовых мигрантов может снижаться», – считает эксперт.

«Единственный способ, как мы с этого выйдем, – если мы начинаем использовать недоиспользованный потенциал украинского внутреннего рынка», – сказал Винницкий.

По его мнению, сегодня украинскому бизнесу нужно понимать, что «у украинского потребителя есть деньги». «И украинской власти нужно помочь этому украинскому потребителю потратить эти деньги», – добавил эксперт. Он убежден, что в условиях нынешней глобальной ситуации Украине «надо стимулировать внутренние рынки и меньше обращать внимание на внешние».

Тимоти Эш экономист, старший стратегический советник компании Blue Bay Asset management, эксперт по вопросам Украины во время дискуссии отметил, что трудно предсказать как будет развиваться ситуация в той или иной стране.

«Мне кажется, важно подчеркнуть, что Украина внедряла важные реформы и в COVID-19 и имеет возможность продолжать достигать, обеспечивать такие значительные достижения и в контексте кризиса. Если мы говорим о деглобализация, по негативному сценарию, эти структурные реформы, которые могут привести к тому, что Украина станет более привлекательным местом для инвестиций, может быть определенным преимуществом. Следовательно, необходимо продолжать работу последних 5 лет по внедрению программы договоренностей с МВФ», – отметил он.

Киевский форум по безопасности – ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину» в 2007 году.