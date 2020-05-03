В госпитале Киева поженились раненый боец ВСУ и девушка из прифронтовой Донетчины (Фото)

В Киеве в Главном военном клиническом госпитале состоялась церемония бракосочетания для раненого военного ВСУ Игоря и его невесты Анны. Об этом сообщает командование Медицинских Сил ВСУ

Событие произошло в субботу, 2 мая 2020 года.

Игорь и Анна познакомились в 2015 году неподалеку от села Водяное в Донецкой области, где девушка жила со своей семьей, а парень выполнял военные задачи. Впоследствии он забрал ее вместе с 8 летним сыном к себе в Николаевскую область. В 2018 году у них родилась общая дочь.

Молодожены планировали расписаться уже несколько лет, и 11 апреля Игорь должен был уйти в отпуск и наконец осуществить их общую с Анной мечту.

Но 10 апреля в Авдеевке военнослужащий получил крайне тяжелые пулевые ранения с повреждением печени, почки и кишечника. В Авдеевской центральной городской больнице операция длилась 5 часов. Парень пришел в себя, позвонил любимой, и они решили, что поженятся, как только Игорь сможет самостоятельно стоять на ногах.

После операции Игоря вертолетом из Авдеевки доставили в Военно-медицинский клинический центр Северного региона, а затем в Главный военный клинический госпиталь в Киеве, где через три недели после ранения и прошла церемоний бракосочетания.