На Луганщине сообщили, где больше всего заболевших коронавирусом

В Луганской области последние два новых случая заболевания COVID-19 зарегистрированы у жителей Лисичанска и Новопскова. Об этом сообщает Луганская областная облгосадминистраци.

За все время исследований на Луганщине COVID-19 лабораторно подтвержден у 37 человек. Из них 5 – выздоровели, 32 – лечатся (13 находятся в медицинских учреждениях, 19 лечатся амбулаторно).

Количество заболеваний по населенным пунктам распределено следующим образом:

Лисичанск – 10;

Рубежное – 10 (из них выздоровели – 2);

Кременской район – 6;

Новопсковский район – 5;

Старобельский район – 3 (выздоровел – 1);

Беловодский район – 1;

Станично-Луганский район – 1 (выздоровел – 1);

Северодонецк – 1 (выздоровел – 1).

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 2 мая в Украине коронавирусом заболели 11 411 человек (1 498 человек выздоровели, 279 – скончались). На подконтрольной украинским властям части Донецкой области подтверждены 70 случаев COVID-19.

В «ДНР» выявлены 105 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 (16 человек выздоровели, 4 пациента скончались). В «ЛНР» по состоянию на 30 апреля зарегистрированы 129 случаев заболевания коронавирусом (12 человек выздоровели, 1 – скончался).