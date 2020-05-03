Сводка из зоны ООС за 2 мая: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе украинские позиции были обстреляны 23 раза. Двое украинских защитников получили ранения. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник:

трижды обстреливал украинские позиции неподалеку Авдеевки, использовав минометы 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие;

рядом с Богдановкой вел огонь из минометов 82-го калибра – 15 мин, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи поселка Гнутово с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил;

неподалеку от Старогнатовки, Песок, Каменки и Марьинки применял гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник:

5 раз вел огонь по позициям ООС вблизи Хутора Свободный из минометов и гранатометов различных систем;

по окрестностям Орехово совершил 5 обстрелов, применив 48 мин 120-го калибра и 21 мину 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

по селу Крымское вел огонь из 120 мм минометов и гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Новоалександровки обстрелял из 82 мм минометов;

в районе Пивденного вел огонь дважды из гранатометов различных систем; крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«По данным разведки, 2 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и не менее двух ранили», – говорится в сообщении.

С начала текущих суток противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял украинские позиции у Широкино и Богдановки.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

В «ЛНР» уверяют, что за прошедшие сутки их позиции были обстреляны 5 раз из 120-мм и 82-мм минометов в районе Золотого-5. «В результате обстрелов получила ранения девочка 2013 г. р., повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры», – говорится в сообщении представительства «ЛНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В «ДНР» заверяют, что 2 мая их позиции были обстреляны 14 раз. В частности, утром по позициям на донецком и горловском направлениях было выпущено 37 мин. В в 15:30 был огонь по позициям в районе поселка Старомихайловка под Донецком. Представительство «ДНР» в СЦКК заявляет, что в поселке повреждены 6 жилых домов.

Также говорится об обстрелах позиций «ДНР» в районе села Петровское, поселка Ясное, города Докучаевска. «Военнослужащий народной милиции ДНР погиб в поселке Ясное под Докучаевском в результате минометного обстрела», – говорится в сообщении представительства «ДНР» в СЦКК.

В районе села Спартак к северу от Донецка был сбит беспилотник.

Уточняется, что жертв среди мирного населения не зафиксировано.