За сутки – плюс 502: В Украине зарегистрированы 11 913 случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Украине COVID-19 выявлен у 502 человек, из них: 58 детей и 75 медработников. Были госпитализированы 113 человек. Зафиксировано 9 летальных случая. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 3 мая, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Хорошая новость – 49 пациентов выздоровели», – сказал он.

По его словам, за последние сутки больше всего заразились COVID-19 в Одесской области (80 чел.), Черновицкой области (73 чел.) и Тернопольской области (45 чел.).

За весь период пандемии в Украине зафиксированы 11 913 случаев заражения коронавирусом, из них: 829 детей и 2 325 медработников. «Всего выздоровели 1 547 человек. Летальных случаев – 288», – уточнил Степанов.

В разрезе регионов за весь период случаи коронавируса зарегистрированы:

Винницкая область – 435 случаев;

Волынская область – 324 случая;

Днепропетровская область – 448 случаев;

Донецкая область – 70 случаев;

Житомирская область – 423 случая;

Закарпатская область – 508 случаев;

Запорожская область – 275 случаев;

Ивано-Франковская область – 965 случаев;

Кировоградская область – 397 случаев;

г. Киев – 1511 случаев;

Киевская область – 784 случая;

Львовская область – 473 случая;

Луганская область – 37 случаев;

Николаевская область – 149 случаев;

Одесская область – 409 случаев;

Полтавская область – 222 случая;

Ровенская область – 726 случаев;

Сумская область – 110 случаев;

Тернопольская область – 868 случаев;

Харьковская область – 348 случаев;

Херсонская область – 136 случаев;

Хмельницкая область – 115 случаев;

Черновицкая область – 1818 случаев;

Черкасская область – 308 случаев;

Черниговская область – 54 случая.

Напомним, что в «ДНР» по состоянию на 3 мая выявлены 110 случаев COVID-19 (16 человек выздоровели, 4 пациента скончались). В «ЛНР» по состоянию на 30 апреля зарегистрированы 129 случаев заболевания коронавирусом (12 человек выздоровели, 1 – скончался).