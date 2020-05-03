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За сутки – плюс 502: В Украине зарегистрированы 11 913 случаев COVID-19

03.05.20 09:55
Максим Степанов / Фото из открытых источников
Максим Степанов / Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Украине COVID-19 выявлен у 502 человек, из них: 58 детей и 75 медработников. Были госпитализированы 113 человек. Зафиксировано 9 летальных случая. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 3 мая, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Хорошая новость – 49 пациентов выздоровели», – сказал он.

По его словам, за последние сутки больше всего заразились COVID-19 в Одесской области (80 чел.), Черновицкой области (73 чел.) и Тернопольской области (45 чел.).

За весь период пандемии в Украине зафиксированы 11 913 случаев заражения коронавирусом, из них: 829 детей и 2 325 медработников. «Всего выздоровели 1 547 человек. Летальных случаев – 288», – уточнил Степанов.

В разрезе регионов за весь период случаи коронавируса зарегистрированы:

  • Винницкая область – 435 случаев;
  • Волынская область – 324 случая;
  • Днепропетровская область – 448 случаев;
  • Донецкая область – 70 случаев;
  • Житомирская область – 423 случая;
  • Закарпатская область – 508 случаев;
  • Запорожская область – 275 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 965 случаев;
  • Кировоградская область – 397 случаев;
  • г. Киев – 1511 случаев;
  • Киевская область – 784 случая;
  • Львовская область – 473 случая;
  • Луганская область – 37 случаев;
  • Николаевская область – 149 случаев;
  • Одесская область – 409 случаев;
  • Полтавская область – 222 случая;
  • Ровенская область – 726 случаев;
  • Сумская область – 110 случаев;
  • Тернопольская область – 868 случаев;
  • Харьковская область – 348 случаев;
  • Херсонская область – 136 случаев;
  • Хмельницкая область – 115 случаев;
  • Черновицкая область – 1818 случаев;
  • Черкасская область – 308 случаев;
  • Черниговская область – 54 случая.

Напомним, что в «ДНР» по состоянию на 3 мая выявлены 110 случаев COVID-19 (16 человек выздоровели, 4 пациента скончались). В «ЛНР» по состоянию на 30 апреля зарегистрированы 129 случаев заболевания коронавирусом (12 человек выздоровели, 1 – скончался).

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