Вспышек нет: Министр здравоохранения рассказал о тенденции заражения COVID-19

За последние 17 дней в Украине число заболевших COVID-19 за сутки держится в пределах 400-600 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 3 мая, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Если говорить о ежедневной статистике, то 17 дней подряд мы наблюдаем 400-600 людей, у которых подтверждается коронавирус за сутки. Мы считаем, что наши карантинные меры дали результат – у нас нет серьезных вспышек. Уверен, что если мы и дальше будем придерживаться всех рекомендаций Министерства здравоохранения, то у нас эпидемия будет проходить с постепенным снижением числа заболевших и увеличением выздоровевших. И таким образом мы сможем полностью побороть коронавирусную болезнь», – сказал он.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 3 мая в Украине коронавирусом заболели 11 913 человек (1 547 человек выздоровели, 288 – скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области подтверждены 70 случаев COVID-19, Луганской области – 37 случаев.

В «ДНР» по состоянию на 3 мая выявлены 110 случаев COVID-19 (16 человек выздоровели, 4 пациента скончались). В «ЛНР» по состоянию на 30 апреля зарегистрированы 129 случаев заболевания коронавирусом (12 человек выздоровели, 1 – скончался).