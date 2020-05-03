Смягчение карантина: Степанов рассказал, что начнет работать после 11 мая

С 11 мая со смягчением карантинных мер украинцам будут доступны парки, некоторые магазины и салоны красоты. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 3 мая, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Он отметил, что все свои решения Минздрав принимает, в том числе, исходя из рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. «Если смотреть на последние решение ВОЗ о продлении режима чрезвычайной ситуации, то оно дает четкий сигнал: опасность еще на очень высоком уровне. Поэтому мы не имеем права расслабляться и говорить, что все позади. Важно, чтобы мы и в дальнейшем придерживались советов специалистов, которые занимаются проблемой COVID-19. И мы в Украине также прислушиваемся к этим советам, и на их основе разрабатываем – какие смягчающие меры карантина и в какой период мы сможем применить», – сказал Степанов.

Министр напомнил, что исходя из сегодняшней ситуации распространения COVID-19 в Украине, правительство планирует смягчить карантинные мероприятия, начиная с 11 мая. «Это отобразится на разрешении гулять в парках, на открытии тех или иных магазинов, салонов красоты и пр. Но с очень четким алгоритмом, как нужно себя вести – с соблюдением дистанции, с использованием методов индивидуальной защиты и пр.», – подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 3 мая в Украине коронавирусом заболели 11 913 человек (1 547 человек выздоровели, 288 – скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области подтверждены 70 случаев COVID-19, Луганской области – 37 случаев.

В «ДНР» по состоянию на 3 мая выявлены 110 случаев COVID-19 (16 человек выздоровели, 4 пациента скончались). В «ЛНР» по состоянию на 30 апреля зарегистрированы 129 случаев заболевания коронавирусом (12 человек выздоровели, 1 – скончался).