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Плюс пять: В «ДНР» озвучили статистику по коронавирусу

03.05.20 10:28
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» за последние сутки выявлено 5 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает «министерство здравоохранения ДНР».

Отмечается, что с начала пандемии в «республике» лабораторно подтверждены 110 случаев COVID-19. Из них:

  • на лечении находятся – 90 чел.;
  • выписаны с выздоровлением – 16 чел.;
  • летальных случаев – 4.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 3 мая в Украине коронавирусом заболели 11 913 человек (1 547 человек выздоровели, 288 – скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области подтверждены 70 случаев COVID-19, Луганской области – 37 случаев.

В «ЛНР» по состоянию на 30 апреля зарегистрированы 129 случаев заболевания коронавирусом (12 человек выздоровели, 1 – скончался).

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