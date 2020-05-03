До 20 тысяч: Минздрав намерен существенно увеличить объем ПЦР-тестирования

В Украине число ПЦР-тестирований (на основе полимеразных цепных реакций) планируют увеличить до 20 тыс. в сутки. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 3 мая, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За месяц мы увеличили число тестирований на COVID-19 с 700 до почти 7 тысяч в сутки. В ближайшее время планируем увеличить до 10 тыс. тестирований. Наши лаборатории к этому готовы. Мы постоянно расширяем круг лиц, которых мы тестируем методом ПЦР. Также мы дополнительно за средства Стабилизационного фонда планируем купить 30 амплификаторов (прибор, обеспечивающий периодическое охлаждение и нагревание пробирок, – ред.), которые будут преданы в наши лаборатории», – сказал он.

При этом в дальнейшем число ежедневных тестирований планируют довести до 20 тысяч. Для этого за средства доноров приобретают новые ПЦР-системы, которые будут установлены в том числе в туберкулезных диспансерах, в центрах по борьбе со СПИДом.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 3 мая в Украине коронавирусом заболели 11 913 человек (1 547 человек выздоровели, 288 – скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области подтверждены 70 случаев COVID-19, Луганской области – 37 случаев.

В «ДНР» по состоянию на 3 мая выявлены 110 случаев COVID-19 (16 человек выздоровели, 4 пациента скончались). В «ЛНР» по состоянию на 30 апреля зарегистрированы 129 случаев заболевания коронавирусом (12 человек выздоровели, 1 – скончался).