В центре Мариуполя нашли древнее надгробие грека-первопоселенца (Фото)

В Мариуполе на Старом кладбище, расположенном в центре города, обнаружили древнее надгробие грека-первопоселенца, передает «Громадське радіо».

Обнаружил находку директор общественной организации «Архи-город» Андрей Марусов. «Случайно наткнулся на эту плиту, стал ее расчищать. Увидел надписи, сразу возникли вопросы, потому что с одной стороны – похоже на кириллицу, с другой – буквы явно не кириллические. Посмотрите на ту же Z», – говорит Андрей.

Фото Андрея Марусова

Специалисты по греческому языку определили, что на надгробии указано имя умершего – Гаврила Сахаджа. Причем, вариант надписи с плиты отличается от современного греческого произношения. «Там было написано "Гавриил Сахадзи" – такой вариант чтения на современном греческом языке. А в нашей лингвистической традиции, поскольку мы говорим на румейском диалекте греческого языка, это звучит, как "Гавриил Сахаджа". Думаю, это либо был вариант написания того времени, или же погрешность мастеров, которые выгравировали на надгробии эту надпись», – отмечает заведующая кафедрой греческой филологии и перевода Мариупольского государственного университета Юлия Жарикова.

После выяснения имени похороненного краеведы подтвердили его личность через архивы. «Выяснили, когда он умер и родился, посмотрев на материалы переписи, которые проводила Российская империя среди приазовских греков в 1795 и 1811 годах. Слава богу, все эти материалы были в свое время оцифрованы и сейчас они доступны на сайте Azov Greeks. Он был среди первопоселенцев, о которых упоминается в материалах переписи 1811 года, где указывается, когда он родился. Умер в 1834 году. И вот таким образом получили дату этого надгробия. И, скорее всего, его родственники продолжают жить в Мариуполе», – поясняет Андрей Марусов.

По словам мариупольского краеведа Елены Дейниченко, эту плиту находили еще в 2014 году, но тогда не смогли правильно расшифровать надпись и выяснить ее историю. «На тот момент идентифицировали четко запись как "Гавр Сахат". До буквы Z мы не докопались, предположили, что это стандартная "Ъ" в конце фамилии. Думали, что это не Гавриил, а Гавро, что это не йота греческая, а буква "Н", что "Л" в конце – это просто ошибка», – отмечает эксперт.

Фото Андрея Марусова

Гавриил Сахаджа умер в 1834 году, а кладбище было основано в 1832 году. Поэтому с большой вероятностью это может быть одна из первых плит на этом погосте. «До этого с самыми старыми датированными плитами мы находили несколько захоронений, в которых четко на плитах были указаны 1850-е годы», – говорит Дейниченко.

Сейчас Старое кладбище закрыто для захоронений и заброшено. Оно расположено рядом с центральным рынком, к которому многие мариупольцы сокращают себе дорогу к рынку через погост, вандалы разрушают могилы и воруют их элементы. Впрочем, мариупольские краеведы продолжают здесь исследования истории города, и надеются, что появится возможность обустроить из кладбища музей по примеру львовского Лычаковского кладбища.