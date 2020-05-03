В ВСУ коронавирус подтвержден у 49 военнослужащих

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрированы 4 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

Уточняется, что трое заболевших находятся в Харьковской области, один – в Днепропетровской. «Больные (военнослужащие) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют», – говорится в сообщении.

По состоянию на утро 3 мая с начала пандемии в ВСУ заболевание COVID-19 подтверждено у 49 человек, из них выздоровели 30 человек и двое скончались. На изоляции (в том числе самоизоляция) сейчас находятся 295 человек. У 91 военнослужащего в ближайшие 3 дня заканчивается изоляция.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 3 мая в Украине коронавирусом заболели 11 913 человек (1 547 человек выздоровели, 288 – скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области подтверждены 70 случаев COVID-19, Луганской области – 37 случаев.

В «ДНР» по состоянию на 3 мая выявлены 110 случаев COVID-19 (16 человек выздоровели, 4 пациента скончались). В «ЛНР» по состоянию на 30 апреля зарегистрированы 129 случаев заболевания коронавирусом (12 человек выздоровели, 1 – скончался).