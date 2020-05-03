«Что вы с нами делаете?»: В «ЛНР» бастующие горняки требуют допустить к ним СМИ (Фото)

В «ЛНР» сотрудники бастующий шахты «Никанор-Новая» (Перевальский район, г. Зоринск) не согласны на предложения «правительства ЛНР» о закрытии предприятия, и будут продолжать забастовку, пока не отстоят свои права. Они также требуют допустить к ним «республиканские» СМИ. Об этом они заявили на встрече с «председателем правительства» Сергеем Козловым, который прибыл на «Никанор-Новую» 1 мая.

Люди переживают, что при закрытии шахты они не только потеряют работу, но и не получат задолженность по заработной плате, которая с 2014 года накопилась суммарно за 20 месяцев.

Козлов признал, что долги по зарплате перед шахтерами существуют. «Обещать, что мы выплатим задолженность в течение месяца-двух или до конца года – я не готов», – заявил работникам и их женам глава «правительства».

«Правительство создало межведомственную комиссию, чтобы все долги перед "Никанор-Новой" и другими шахтами "Центругля" были актуализированы – то есть по каждому человеку будет написана сумма и поставлен штамп. Это говорит о том, что республика на себя эти долги принимает», – продолжил Козлов.

Он констатировал, что шахта нерентабельна, ее уголь некуда продавать. Из внутренних потенциальных потребителей – только две ТЭС в «ДНР». «Старобешевская ТЭС отказывается брать наш уголь. Она потребляет уголь донецких шахт. Наши угли потребляет Зуевская ТЭС, уголь марки "Г", газовый», – доложил он, отметив, что Зуевская ТЭС не «спасет» «Никанор-Новую», т.к. на нее поставляется уголь из иных шахт «ЛНР».

Поэтому, по словам Козлова, принято решение перевести шахту «Никанор-Новая» на «сухую консервацию» и присоединить к предприятию «Углереструктуризация». «Требование бастующих – открыть шахту вновь, чтобы она работала – невыполнимо», – заявил он.

При этом глава «правительства ЛНР» пообещал, что подземные работники будут трудоустроены на других шахтах «республики» – их будут доставлять на новое место работы автобусами. А остальных либо трудоустроят в «Углереструктуризацию», либо предложат какие-то другие должности, либо отправят на пенсию.

Люди отмечают, что работа на других шахтах – это не выход для их семей, т.к. дорога на иные предприятия занимает несколько часов в одну сторону. «У нас одна шахта на район, у нас хороший уголь. У нас хорошие специалисты, которых готовы раскидать по другим шахтам, но только не сохранить нашу. А раскидывают – это семьи разорваны: он поехал туда-то, жена с детьми здесь. Министр нам говорит – можете там квартиру снимать. За что нам квартиры снимать?!», – говорит одна из митингующих.

Каждое высказывание руководителя «правительства» вызывало возмущение собравшихся, люди доведены до отчаяния и готовы несмотря ни на что отстаивать свою шахту.

«Никто нас не уведомил о начале реструктуризации. Мы не предупреждены, никто из нас подписи не ставил. 29 апреля мы написали, что не согласны работать, пока нам не выплатят зарплату. Мы все сделали по закону, а вы все делаете не по закону – вы бросаете нас. На все плюется, законы пишутся за один день. Что вы с нами делаете? Вы шахту закрываете, вы народ оставляете без копейки! Значит, другие предприятия открывайте, чтобы мы могли где-то работать. Нам как-то жить надо! Все кто мог – уже уехали. А вы здесь полигон какой-то хотите устроить, или что? Шахта какая у нас хорошая – у нас здесь деды, отцы, дети работали, целые династии. А вы сейчас закроете и понимаете сами, что здесь все разграбят, от шахты ничего не останется. Уже вчера тут начали вывозить», – возмущается женщина.

Она акцентировала, что забастовку шахтеров, которая длится с 29 апреля, в «республике» пытаются «замолчать», к бастующим не допускаются местные СМИ: «Мы просили, чтобы СМИ приехали и осветили то, что у нас твориться. А не только праздники, что открываются какие-то фонтаны. А они нам говорят – мы не можем это решить сами. Газета "Народная трибуна" сказала – мы к вам выехали, потом – мы вернулись обратно. Съемочная группа программы "Вести" к нам поехала, но их тоже вернули. Что это такое? Что это за республика?».

Выступавшие подчеркивали, «власти ЛНР» абсолютно не заботятся о шахтерах, которые несколько дней бастуют под землей. «Мужики несколько дней под землей бастуют. Вы хотя бы им воды передали? Только мы их подкармливаем, собираем по крупицам деньги для них. А где ваша ответственность? Мы им одеяла передаем, потому что у мужиков ноги позамерзали, они же в сырости – шахта есть шахта», – отмечает иная митингующая.

«Республика должна им в ноги поклонится, что они за все эти годы сохранили предприятие. А вы даже им воды не передали. Когда были обстрелы, они от дерева к дереву перебегали, чтобы на шахту попасть. А начальства здесь не было. А мы спасали под обстрелами шахту, для чего? Чтобы сейчас ее закрыть?», – возмущаются иные работницы предприятия.

Встреча продлилась более получаса. Сергею Козлову нечем было парировать претензии шахтеров и их жен, и он удалился в сопровождении вооруженной охраны.

Напомним, в «ЛНР» на шахте «Никанор-Новая» 29 апреля началась забастовка шахтеров – 38 горняков отказались подниматься из забоя на поверхность. Основные требование: выплатить задолженность по заработной плате, которая суммарно составляет около 20 месяцев, а также не закрывать шахту. Горняки оставались под землей и 2 мая, под землей уже было 50 бастующих. Благодаря акции протеста 1 мая работникам выплатили оклады за 2 месяца. Но люди продолжают акцию, настаивая на полном погашении долга, сохранении предприятия и чтобы против протестующих не вводились силовые санкции.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube