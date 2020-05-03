При работе с COVID-19: В «ЛНР» показали экипировку медиков «скорой помощи» (Фото)

В «ЛНР» сотрудников бригад «скорой помощи» обучали правилам использования средств индивидуальной защиты при работе с пациентами с подозрением на коронавирус.

«В первую очередь, больной звонит на диспетчерскую, диспетчерская узнает у обращающегося человека симптомы, о том, как пациент заразился, и диспетчерская передает нам все данные. Если есть подозрения на коронавирусную инфекцию, мы готовимся, берем халаты, маски либо респираторы и начинаем одеваться», – рассказал местным интернет-ресурсам инструктор, врач выездной бригады Роман Цмыкал.

Он заверил, что после работы с пациентами с подозрением на COVID-19 автомобиль «скорой помощи» и медицинский персонал проходят тщательную дезинфекцию, при этом защитные костюмы сотрудников «скорой» утилизируются.

И.о. директора «Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи» Демьян Пархомчук, что эпидемия коронавируса серьезно осложнила работу «скорой помощи» в «республике». «Сейчас нагрузка у нас, конечно, возросла, потому что у нас остались повседневные вызовы, то есть соматические патологии никто не отменял, поэтому тяжело персоналу и физически, но также очень большая и психологическая нагрузка», – сказал он.

Напомним, что сотрудники «скорой помощи» неподконтрольного украинской власти Луганска рассказали, что их заставляют стирать «одноразовые» защитные костюмы и кварцевать в общей раздевалке. В соцсети они разместили соответствующую фотографию.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 3 мая в Украине коронавирусом заболели 11 913 человек (1 547 человек выздоровели, 288 – скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области подтверждены 70 случаев COVID-19, Луганской области – 37 случаев.

В «ДНР» по состоянию на 3 мая выявлены 110 случаев COVID-19 (16 человек выздоровели, 4 пациента скончались). В «ЛНР» по состоянию на 30 апреля зарегистрированы 129 случаев заболевания коронавирусом (12 человек выздоровели, 1 – скончался).