В ВСУ рассказали, как проверяют военных на COVID-19

В ВСУ для проведения ПЦР-тестирования на определения коронавируса есть 3 стационарные и 3 мобильные лаборатории. Об этом рассказал начальник санитарно-эпидемиологического управления командования Медицинских сил ВСУ Сергей Моргун, передает «АрмияInform».

Он отметил, что в Украине действуют уже 46 лабораторий, которые проводят тестирования на COVID-19, в том числе и частные. Проведено почти 99 тыс. исследований.

В ВСУ есть 3 стационарные лаборатории, куда доставляются образцы военнослужащих, – во Львове, Одессе и Киеве. Также есть 3 мобильные лаборатории: первая сейчас находится в Черновцах, вторая – в районе проведения Операции Объединенных сил и третья – сейчас в Киеве.

Круг лиц, которые подлежат тестированию, в ВСУ следующий:

лица, которым установлено подозрение на COVID-19;

лица, контактировавшие с пациентами, больными коронавирус;

пациенты с пневмонией.

«Каждые пять суток тестируют медперсонал. И пациентам, которые выздоровели, осуществляют два ПЦР-исследования. Если оба отрицательные – их выписывают», – дополнил Моргун.

Если у военнослужащего проявляются симптомы коронавируса, то медицинская бригада приезжает в средствах защиты, отбирает образцы проб для проведения ПЦР-исследований, доставляет их в Главный военно-медицинский клинический центр, где в течение суток проводится исследование. «Через трое суток осуществляется повторный отбор проб. И таким образом мы видим динамику по заболеванию. Также обязательно усиленное медицинское наблюдение. Если военнослужащий находится дома и у него семья, пробы отбираются у всех членов семьи», – говорит представитель командования Медицинских сил ВСУ.

Если у военнослужащего подтвержден коронавирус, ему назначают симптоматическое лечение. «Ведь нет специфического лечения именно от коронавируса. По опыту других стран, некоторую эффективность в лечении имеют противомалярийные и антиретровирусные препараты. Сейчас в государстве допускается использование даже незарегистрированных в Украине препаратов, которые иностранные коллеги признали как действенные для скорейшего выздоровления. Если течение болезни нетяжелое, то армеец находится на самоизоляции. Если же по состоянию здоровья требуется госпитализация, лечение осуществляется в наших военно-медицинских клинических центрах или больницах», – рассказал Моргун.

«Всех военных и работников ВСУ, страдающих COVID-19, мы контролируем с помощью средств оперативной связи. При необходимости выезжает бригада медицинской помощи», – заключил он.

Напомним, что по состоянию на 3 мая с начала пандемии в ВСУ заболевание COVID-19 подтверждено у 49 человек, из них выздоровели 30 человек и двое скончались.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 3 мая в Украине коронавирусом заболели 11 913 человек (1 547 человек выздоровели, 288 – скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области подтверждены 70 случаев COVID-19, Луганской области – 37 случаев.

В «ДНР» по состоянию на 3 мая выявлены 110 случаев COVID-19 (16 человек выздоровели, 4 пациента скончались). В «ЛНР» по состоянию на 30 апреля зарегистрированы 129 случаев заболевания коронавирусом (12 человек выздоровели, 1 – скончался).