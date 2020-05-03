В «ЛНР»: В колонии Вахрушево по «политическим» статьям удерживаются 13 человек

В колонии №19 неподконтрольного украинской власти города Вахрушево остается минимум 13 человек, которых в «ЛНР» обвиняют в «госизмене», «диверсии» или «шпионаже». Об этом «Громадському радіо» рассказал бывший заложник «ЛНР» Сергей Русинов.

«Лично я, может, знаю людей 10. О трех точно знаю, что они там сидят. Не со всеми была возможность как-то контактировать, разве что на улице, на свиданиях или когда ходили в баню», – говорит Русинов.

В частности, он упомянул о Юрии Мерзлом и не понимает, почему тот не попал в список во время последнего обмена. «Свою дочь ни разу в жизни не видел. Она родилась, когда он уже был [в колонии]», – отметил бывший узник.

По словам Сергея, среди этих 13-ти пленных есть как люди с неподконтрольных Украине территорий, так и с подконтрольных. «Есть с оккупированной территории, есть со Станично-Луганского района парень. Диверсионные статьи, государственную измену [вменяют]. У него срок, кажется, 16 лет», – рассказал Русинов.

Он добавил, что в день, когда их везли на обмен, в колонию привезли еще четырех человек. Предварительно у них тоже политические статьи: «государственная измена», «диверсии» и «шпионаж». Но деталей их задержания он не знает и лично не общался с ними.

Всю имеющуюся у него информацию Сергей Русинов передал сотрудникам СБУ.

Как сообщалось раннее, Сергей Русинов – студент из Луганска, которого задержали 28 августа 2018 года за публикации во ВКонтакте (писал о том, что «любит маму, хардкор и Украину»). 23 октября 2018 года его «приговорили» к 6 годам лишения свобода, сначала его поместили в колонию особого режима № 60 города Славяносербск, затем перевели в колонию общего режима №19 города Вахрушево. Парень был освобожден в ходе обмена пленными 16 апреля 2020 года, он был самым младшим из освобожденных в этот раз.