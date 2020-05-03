КПВВ на карантине: В штабе ООС пояснили, в каких случаях пропускают через линию разграничения

Индивидуальные решения о пересечении линии разграничения через украинские КПВВ (контрольные пункты въезда-выезда), которые сейчас закрыты на период карантина, принимает командующий Операцией объединенных сил (ООС). Одобрение получает примерно 25% поданных заявок. Об этом рассказал заместитель командующего штаба ООС Богдан Бондарь, передает «Радио Свобода».

Он уточнил, что с 21 марта было закрыто донецкое направление, а с 23 марта – луганское. Данные ограничения командованием ООС были введены на основании решения правительства. «На основе общего плана государства, плана, который утвержден Кабинетом министров были приняты соответствующие меры», – сказал Бондарь.

Он пояснил, что решение о полном закрытии линии разграничения командованием ООС было принято, в том числе, на основании информации о распространении коронавируса на неподконтрольной территории. Данную информацию, в частности, получали от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. «Они имели возможность перемещаться по всей территории Украины, в том числе и по временно оккупированной территории. И они нам давали очень много информации, каким образом развивается ситуация, в том числе на территориях, которые мы не контролируем, чтобы можно было понимать – насколько там сложная ситуация с Covid-19, и в то же время, какая ситуация у нас», – говорит Бондарь.

«У нас есть информация, о попытке занести коронавирус в наши боевые подразделения, находящиеся на линии соприкосновения. А мы понимаем, что в воинских коллективах очень сложно бороться с такими случаями. Поэтому как в масштабах всего государства, так и соответственно на территории, где проходят боевые действия, было принято решение максимально ограничить перемещение, в том числе населения через КПВВ», – отметил представитель штаба ООС.

При этом перемещения через линию разграничения в исключительных случаях происходят. Например, оформлялись гуманитарные грузы, а 16 апреля прошел обмен пленными.

Рядовые люди, ожидающие перемещения на неподконтрольную территорию, все это время находятся рядом с КПВВ, живут они в разных условиях. По словам Бондаря, для них на КПВВ пытаются создать базовые условия. «В том числе развернули палатки спасателей, где можно поесть, там есть бутерброды, можно отдохнуть, получить медицинскую помощь. Такие посты развернуты и для того, чтобы при перемещении проверять температурный режим», – пояснил он.

Время от времени командование ООС разрешает переход части людей. «Но в то же время мы должны максимально обеспечить и военнослужащих, выполняющих задачи в ООС. Мы максимально прислушиваемся к проблемам, с которыми люди обращаются к командующему. Примерно в 25% случаях даем позитив на перемещение… Крайний переход был 25 апреля, тогда пересекли 42 человека (по данным Луганской облгосадминистрации – 47 чел., – ред.): 22 – на ту сторону и 20 – на территорию, контролируемую Украиной. Мы осуществляем такие перемещения, но тем людям, которые наиболее нуждаются», – рассказал замкомандующего штаба ООС.

Он отметил, что решение о пропуске тех или иных лиц с украинской стороны принимает командующий ООС. «Но мы прислушиваемся к информации, подаваемой СММ ОБСЕ, Красным Крестом. Это, например, захоронение, лечение лиц, если есть необходимость. Это два основных случая, когда даем разрешения на перемещение», – пояснил Бондарь.

Но одного решения штаба ООС не достаточно для перехода людей, важный момент – чтобы их пропустили и представители «Л-ДНР». «Должно быть согласие и той стороны, и нашей стороны. В любом случае, если Украина говорит "да, мы пропускаем", обращаемся через ОБСЕ с письмом на неподконтрольную территорию. Они говорят: "нет, у нас карантин, мы не позволяем"… Я последние три-четыре дня занимаюсь вопросом: человек скончался на подконтрольной территории, его родные хотят похоронить в [неподконтрольном] городе Брянка (Луганская обл., – ред.), мы до сих пор не можем получить согласия, подтверждения из Луганска, что они готовы принять. Мы стараемся решать такие вопросы даже индивидуально, но не всегда противоположная сторона идет на встречу. Информация оттуда поступает очень противоречивая и до конца не достоверная», – рассказал Бондарь.

«Я надеюсь, что в ближайшее время все же, учитывая тенденцию [по ослаблению карантина], которая есть, в том числе и КПВВ смогут работать более открыто. Но все же надо немножко подождать», – заключил Бондарь.