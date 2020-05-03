RU
Все новости

За полдня – 10 случаев: В «ДНР» заявляют уже о 120 зараженных коронавирусом

03.05.20 15:34
Фото: сайт ПРООН
Фото: сайт ПРООН

В «ДНР» сегодня, 3 мая, выявлено еще 10 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает «минздрав ДНР».

«Инфицирование выявлено у 4 медицинских работников и 6 человек из числа контактных лиц с заболевшими COVID-19 ранее», – говорится в собщении.

Всего с начала пандемии по состоянию на 15:00 3 мая в «ДНР» подтверждено 120 случаев COVID-19:

  • на лечении – 100 чел.;
  • выписаны – 16 чел.;
  • летальных случаев – 4 чел.

Напомним, что сегодня утром «минздрав ДНР» заявил о 110 случаях COVID-19.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 3 мая в Украине коронавирусом заболели 11 913 человек (1 547 человек выздоровели, 288 – скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области подтверждены 70 случаев COVID-19, Луганской области – 37 случаев.

В «ЛНР» по состоянию на 30 апреля зарегистрированы 129 случаев заболевания коронавирусом (12 человек выздоровели, 1 – скончался).

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк