Я долго над этим думал: Лукашенко решил провести в Беларуси парад 9 мая

В Беларуси не будут отменять парад 9 мая, посвященный 75-оетию победы. Об этом сегодня, 3 мая, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает белорусское издание «Белта».

«Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди (участники войны, – ред.) умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, – скажут, что испугались… Меня очень волнует, что люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредемся по норам», – заявил Лукашенко.

При этом он предупредил организаторов, что если будет принято это предложение, то «никого тащить на это мероприятие не надо». «Не хотят люди, боятся, берегут здоровье – мы это поймем. Достаточно сегодня желающих – тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло», – подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко считает, что ветеранов Второй мировой войны нужно уберечь от мероприятия, несмотря на их желание. «Понятно, что им уже за 90. Подумаем, как с ними быть. Я придерживаюсь своей тактики – стариков надо поберечь. Мы все видим, что все эти инфекции, прежде всего, цепляются за стариков, хотя болеют и молодые. Поэтому никого на это массовое мероприятие тащить не надо», – сказал он.

Президент сообщил, что отдельные российские депутаты и сенаторы также изъявили желание посетить парад в Минске. «Мы приветствуем это. Пусть приезжают. Если надо для этого выделить средства связи, мы обеспечим. У нас аэропорт открыт. Думаю, мы с руководством России договоримся о перелете желающих побывать у нас», – добавил он.

В целом Лукашенко уверен, что парад – это не самое опасное с точки зрения эпидемиологов и вирусологов мероприятие. «Потому что оно будет организовано как положено. Об этом мы позже скажем. Может быть, и с трибуны этого парада», – сказал он.

Лукашенко напомнил, что ни в прошедшие, ни в предстоящие праздники и выходные дни ограничений в стране не вводилось, и люди сами решали, где им быть. «И надо отметить, мы это заметили, люди очень аккуратно относятся к своему здоровью. Как-то рассредоточились. Не было этого скопления", – отметил Александр Лукашенко.

Отметим, что по состоянию на 3 мая в Беларуси зарегистрированы 16 705 человек с положительным тестом на COVID-19, из них выздоровели – 3 196 чел., скончались – 99 чел.

Напомним, что ранее о проведения парада 9 мая отказалась Россия, затем – «ДНР», а после – и «ЛНР».