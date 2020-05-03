Хоть выводи пациентов на улицу: В психиатрической больнице Краматорска нет денег даже на зарплату

Психиатрическая больница Краматорска после старта второго этапа медицинской реформы столкнулась с недофинансированием. Полученных в апреле денег не хватило даже на зарплаты сотрудникам учреждения, а также на льготные медикаменты. Об этом рассказала главный врач больницы Людмила Севостьянова, передает «КраматорскPost».

Данная больница обслуживает пациентов не только Краматорска, но и Константиновки, Дружковки, Торецка, Авдеевки, Селидово.

Согласно договору с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), Краматорская психиатрическая больница в оставшиеся 9 месяцев этого года должна получить почти 7,7 млн грн. На деле, полученных в апреле денег не хватило даже на зарплаты сотрудникам учреждения – «пробел» дофинансировал департамент здравоохранения Донецкой облгосадминистрации. «Если бы не департамент, можно было бы закрыть больницу и вывести всех пациентов на улицу», – сказала Севостьянова.

НСЗУ заключила с краматорской больницей договор на предоставление двух пакетов психиатрической помощи взрослым и детям – амбулаторно и стационарно.

На амбулаторное лечение установлен тариф на 100 посещений, а на стационарное – на одного пролеченного пациента. Последний тариф составляет 7200 грн, но на какой период предусмотрена эта сумма – неизвестно. По словам Севостьяновой, средние сроки пребывания пациентов в психиатрической больнице – до 50 дней, а если люди попадают туда по решению суда, то могут находиться там и 6 месяцев, и год.

«Есть пациенты, у которых умерли опекуны, и они ждут путевку в дома-интернаты. Они могут и год ждать этих путевок. Что мне делать с этими людьми?», – спрашивает главврач.

По ее словам, тариф на оказание психиатрической помощи значительно занижен и неизвестно как рассчитан: денег на стационарное лечение по сумме договора не хватает даже на выплату минимальной зарплаты всем сотрудникам больницы, включая главного врача. Также не хватает денег на питание и медикаменты пациентам.

Людмила Севостьянова отмечает, что тариф, в частности, не учитывает, что лица с психическими расстройствами находятся в больнице длительное время, особенно люди с тяжелыми психическими расстройствами, которые представляют угрозу для себя и окружающих.

Тариф вообще не учитывает людей, которые госпитализированы в больницу на принудительное лечение по решению суда (средний срок пребывания таких людей в больнице – 172 дня); не предусмотрена оплата лечения пациентов, которым по решению суда назначены принудительные меры медицинского характера (то есть, люди, совершившие преступления, и признанные невменяемыми). Не учитывается лечение пациентов в условиях дневного стационара, работа врача-психиатра в военкомате.

Еще одна проблема, которая возникла после старта второго этапа реформы – НСЗУ не выделяет деньги на льготные лекарства для пациентов с психическими расстройствами (людей с инвалидностью 1-й и 2-й групп, инвалидов войны и так далее). На данный момент непонятно, кто должен это финансировать. В итоге, около 2 тысяч таких людей не получили медикаменты, говорит главврач больницы.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на одном из ежедневных брифингов по ситуации в коронавирусом сказал, что 984 больницы в Украине после перехода на новую систему финансирования имеют дефицит бюджета в размере от 10 до 50%. По его словам, из-за недостаточного финансирования в зоне риска оказались экстренная, противотуберкулезная службы, психиатрические больницы и высокоспециализированные медицинские направления.

Министр назвал такую ситуацию «недопустимой», но какие будут предприняты меры для решения проблемы, не говорит. По словам Степанова, сейчас Минздрав только изучает ситуацию: собирает информацию от областных департаментов здравоохранения, проводит аудит отечественной системы охраны здоровья, по результатам которого в правительстве будут понимать происходящее в полном объеме, и вносить изменения, чтобы не было сокращения медработников.

Как сообщалось ранее, с аналогичной проблемой недофинансирования столкнулась психиатрическая больница в Мариуполе.