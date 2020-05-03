Девять сортов: В «ДНР» показали яблоневый сад ликвидированного Александра Захарченко (Фото)

В «ДНР» зацвел яблоневый сад, который заложил ликвидированный в 2018 году первый «глава республики» Александр Захарченко.

Сад в селе Кузнецово-Михайловка Тельмановского района был заложен в апреле 2017 года.

Как напоминают местные интернет-ресурсы, в высадке первых саженцев яблонь участвовал Александр Захарченко.

На первом этапе был высажен десятигектарный сад. Спустя время подсадили деревьев еще на 90 га. Первый урожай собрали в прошлом году – он составил 82 тонны. Фрукты были реализованы в торговых точках «республики». В этом году ожидают получить урожай со 100 гектаров.

«В саду высажено 9 сортов яблок – это Фуджина, Ред Чиф, Ренет Симиренко, Либерти, Брэбвэл, Леди Крым, Джокос, Галма и «Голд Крым. Эти сорта являются зимними. Начало уборки урожая – это август-сентябрь месяц», – рассказал директор филиала «Сады Донбасса» Олег Андриенко.

Напомним, 31 августа 2018 года в центре Донецка в кафе «Сепар» прогремел взрыв, в результате которого «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Он был похоронен 2 сентября на кладбище «Донецкое море». Причем, его могила расположена не на «аллее славы» (где захоронены «Моторола» и «Гиви»), а находится в середине кладбища. Через пару недель после захоронения на данном месте установили охрану.