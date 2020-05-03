С киллером из «ДНР»: В Санкт-Петербурге инсценировали убийство крупного бизнесмена

В Санкт-Петербурге правоохранители инсценировали гибель генерального директора местной крупной транспортной компании «Мидас» Михаила Климова. Заказчик был уверен, что нанял киллера, воевавшего на Донбассе, передает российская «Фонтанка».

Заказчиком убийства оказался 58-летний Сергей Колодяжный, который за несколько лет набрал в долг у своих знакомых огромные суммы – под 200 млн руб. (73,26 млн грн по курсу НБУ). Обещал прибыль от вложений в различные стартапы, но деньги никак не отдавал. В частности, Михаилу Климову мужчина был должен примерно 50 млн руб. (18,3 млн грн).

В конце концов, Климов объединил иных предпринимателей-кредиторов и перешел к активным действиям – подал судебный иск к Сергею Колодяжному «о взыскании неосновательного обогащения». Претензия зарегистрирована в конце ноября прошлого года в одном из районных судов Петербурга, предварительное заседание прошло 3 марта этого года.

Вместо того, чтобы отдавать долг, Колодяжный решил устранить кредитора. Первоначально предполагалось застрелить оппонента. Колодяжный был уверен, что подысканный им наемник приехал с войны на Донбассе и мог выполнить такой заказ. Но, в итоге, был выбран «тихий» план – киллер должен был утопить Михаила Климова.

По собранной Следственным комитетом информации, Колодяжный пообещал киллеру предоплату в 1 млн руб. (366 тыс. грн), а остальные 200 тысяч евро – потом, когда бизнес встанет на ноги.

По случайности, посредник, который искал киллера, умудрился обратиться за услугой к подполковнику «убойного» отдела полиции по имени Максим, который внешне довольно крупный и выглядел как беспощадный наемник.

Следственный комитет контролировал весь ход «убийства». Был даже инициирован первоначальный рапорт, что 15 марта в 20:03 такой-то петербуржец по такому-то телефону сообщил в службу «112» об утопленнике. Чуть позже нашли документы на имя Михаила Климова, генерального директора транспортной компании ЗАО «Мидас».

К ночи заказчик полностью поверил в смерть противника от утопления. Оперативники контролировали перепроверку им информации в морге. Но подозреваемый поленился наводить справки по телефону и убедиться в пустой машине своего делового партнера.

В это время «утопленный» Климов находился в кабинете подразделения по профилю оргпреступности. Телефоны у него забрали, мобильные переговоры его недоброжелателя контролировали. Наружное наблюдение докладывало, что объект засел в своем загородном доме в элитном поселке «Медное озеро – 2» и выпивает.

15 марта примерно в 22 часов Колодяжнго задержали, затем наложили арест по обвинению в покушении на заказное убийство.