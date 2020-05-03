Вербовало наемников для «Л-ДНР»: Госдепартамент США внес в список террористических организаций Русское имперское движение

Госдепартамент США внес в список террористических организаций Русское имперское движение (РИД), зарегистрированное в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на координатора Госдепа по борьбе с терроризмом Натана Сейлза, пишет «Медуза».

В ведомстве отметили, что это первый случай, когда США признали террористами «сторонников превосходства белой расы». Счета движения и его лидеров в США заблокируют, представителям РИД будет сложнее въехать в страну.

Газета The New York Times в 2016 году писала, что РИД вербует, обучает и отправляет на Донбасс желающих воевать на стороне самопровозглашенных «республик». По данным издания, руководство РФ не поддерживало и не спонсировало РИД, но и не препятствовало его деятельности.

В 2017-м прокуратура Швеции сообщила о связи РИД и подозреваемых в организации взрыва возле лагеря для беженцев в Гетеборге. Предполагаемые преступники, по данным прокуратуры, проходили подготовку в лагере движения в Санкт-Петербурге.

Госдеп называет лидерами движения Станислава Воробьева, Дениса Гариева и Николая Трушчалова.

Воробьев в разговоре с «МБХ медиа» назвал решение США «политическим», добавив, что РИД не имеет отношения к «тем людям из шведской организации».

В России РИД не считается террористической или экстремистской организацией. Правда, несколько номеров периодического издания группировки, а также ее сайт внесены в список экстремистских материалов.