Днем чинит лифты, вечером – пишет романы: Литератор из Бахмута отстаивает правильное произношение своего города

Виктор Шендрик – литератор из Бахмута (Донецкая обл.), который сам себя определяет, как «украинский русскоязычный писатель», передает «Вільне радіо».

Виктор родился в 1956 году в Бахмуте (ранее – Артемовск) и постоянно живет в этом городе. У него высшее техническое образование, закончил Краматорский индустриальный институт, инженер-механик.

Карантин не очень повлиял на основную работу бахмутчанина. «Моя работа связана с обслуживанием городских лифтов… Жизнеобеспечивающие предприятие», – поясняет Шендрик.

Основную работу не бросает, т.к. писательство в Украине считает не прибыльным делом. «Что касается моего опыта, лет 10 назад мне пришлось написать книгу для одного промышленного предприятия по их заказу, они мне хорошо заплатили. К сожалению, книга не вышла, потому что они не успели выдать ее к своему юбилею. А что касается моих знакомых литераторов – один, который занимается переводами, драматургией, сотрудничает с театром, то есть живет исключительно литературным трудом. Я бы не сказал, чтобы он жил очень обеспечено. Остальные имеют какой-то другой заработок. И так, пожалуй, лучше, на мой взгляд», – отметил бахмутчанин.

Говорит, что литераторством начал заниматься еще в детстве. «В классе мы писали с товарищем то, что касалось наших школьных дел и наших одноклассников. И это воспринимали с интересом. Помню, мы вдвоем с ним написали произведение в стихах, причем на украинском языке. Это было что-то по мотивам творчества Сосюры, но преподавательница поставила нам по "двойке", сказав: "Хорошая работа, где-то на четверку ", но вы же вдвоем ее писали... Пополам разделила», – с улыбкой вспоминает писатель.

Шендрик ведет отсчет своей творческой деятельности от первой публикации в газете «Вперед» в феврале 1989 года, т.е. в прошлом году отметил 30-летие. «Позже публикаций было очень много в разных изданиях, в том числе и за рубежом. В марте этого года мой рассказ "Провокация" появился в журнале Kreschatik, который выходит в Германии, в Бремене», – рассказал он.

В большинстве своих произведений Шендрик пишет о вымышленном городе Успенский. Также отмечает, что и герои его произведений – вымышленные персонажи, т.к. «хочу заниматься только литературой, а не документалистикой». «Хотя, конечно, какие-то люди, которые поразили меня в жизни, находят отражение на страницах моих произведений, и какие-то прототипы есть. Но в основном, – это вымышленные герои. И, собственно, город, о котором я все время пишу, вымышленный – город Успенский. Можно проводить параллели, но мне не нравится, когда горожане, мои читатели "читают между строк" и что-то выискивают», – пояснил литератор.

Хотя признает, что из текстов понятно, что придуманный Успенский находится на Донбассе, «где-то здесь, неподалеку от Северского Донца». «Вполне естественно, что я беру что-то из истории родного города, то типичное для такого небольшого городка, который был в свое время пограничной крепостью. Но я не хотел бы, чтобы проводили параллели, и чтобы то, о чем я нафантазировал, люди воспринимали как исторические факты», – акцентирует писатель.

Реальный Бахмут вот уже 30 лет возглавляет Алексей Рева. Но Шендрик не планирует образ мэра передавать в своих произведениях об Успенском. «Это не моя тема. Первый свой роман я посвятил отношению "маленького" человека и власти. И мои симпатии, собственно, на стороне "маленького" человека. Мне интереснее "горизонталь" отношений. То есть "вертикаль" – это как раз отношение человека и власти… Я занимаюсь тем, что изучаю и пишу о "горизонтали", о близких людях, которые находятся рядом: друзьях, сослуживцах, знакомых, не знаю, может о любовницах где идет речь – такого уровня отношения. Это мне интересно», – делится бахмутчанин.

Книги Виктора Шендрика разных лет / Фото: freeradio.com.ua

Есть у Шендрика драматургический опыт, но он «достаточно скромен». «В конце 1990-х я написал пьесу по прозе Высоцкого. В Киеве есть театр "Черный квадрат", он приезжал к нам недавно. Его ведущий актер Алексей Курилко… уговорил меня написать пьесу в стихах, я две недели ямбом думал и говорил, но случилось непредвиденное. Худрук того театра сказал, что пьеса в стихах не будет продаваться, зритель на нее не пойдет и она не будет пользоваться спросом. Поэтому пьеса опубликована в прошлом году в отдельном сборнике под названием "18"», – продолжает он.

В своем творчестве автор – вольный. «Нет никакой системы, и я этому рад, поскольку не связан ни с кем никакими договорными обязательствами. Хочу – пишу, не хочу – не пишу. Ну поэзия – это совсем другое, а вот что касается прозы, особенно когда я занят каким-то большим произведением, бывает иногда по строке, по предложению в день. Это пока я не прохожу некую "точку невозврата", тогда я могу днями сидеть за компьютером и писать, и писать», – говорит писатель.

В период карантина он завершил работу над двумя книгами. Одна вышла буквально на прошлой неделе в Киеве. «И сейчас занимаюсь новым романом – обсуждаю с верстальщиком вопрос. Есть чем заниматься», – продолжил Шендрик.

Отвечая на вопрос – как изменился Бахмут после 2014-го года – отвечает: «Я бы не брал за точку отсчета 2014-й год. Город как-то развивается, мы все живем, все меняется – то в лучшую сторону, то в худшую. Что-то положительное в городе безусловно делается – много тротуаров сделали, деревьев высадили – это нельзя не отметить. С другой стороны, меня угнетает отношение в городе к старинным зданиям – не храним их: то разрушаем, или обшиваем сайдингом. Их осталось, пожалуй, пальцев двух рук хватит, чтобы перечислить, и все они в ужасном состоянии. Мне кажется, надо было бы более бережно относиться к ним. Осенью я был в Венеции, в Вероне, там 5-6 веков стоят здания с фундаментом в воде. Там куча проблем, вода соленая, соль все разъедает. Но люди же занимаются этим, сохраняют. А мы нет. Мы этого не делаем. Это же тоже культура!».

Он отмечает, что Бахмут – удобный город именно для работы, так как меньше тратится времени «на переезды-переходы». Но презентовать свои труды – лучше в иных городах. «Но то, что ты сделал, уже надо где-то показывать, не у нас. Поэтому я еду в Киев, у меня там бывают выступления. Только в декабре было два. И, вероятно, в любой другой области так же. Наши спортсмены едут куда-то на какие-то соревнования, часто за границу. Это нормально, это хорошо», – считает литератор.

Шендрик положительно воспринял возвращение Артемовску его исторического названия – Бахмут. Но сетует, что и простые горожане, и представители СМИ часто неверно его произносят, делая ударение на первый слог (Ба̀хмут), а правильно – на второй (Бахму̀т). «Не знаю даже, что с этим делать. Я когда-то написал письмо на какой-то канал, ответа, конечно, не получил. Подходил здесь, в городе, когда съемочные группы приезжали, говорил – "Передайте вашему редактору, передайте ..." – "Да, хорошо, передадим", – говорили они. Бахмут – это тюркское слово, там все ударения на второй слог: "сарай", "байрам", "шайтан" – тут без вариантов… Все мои киевские друзья уже произносят "Бахмут" без ошибок. Я уже всех как-то приучил», – заключил он.

Справка: Виктор Шендрик написал 8 сборников стихов, 4 сборника рассказов, 3 романа, повесть «Двенадцать дней свободы». Печатался в периодических изданиях Артемовска, Донецка, Киева и других изданий Украины, ближнего и дальнего зарубежья. Лауреат премий им. Владимира Даля (2004), Виктора Шутова (2005), Татьяны Снежиной (2009) и Михаила Матусовского (2016). Победитель III Международного конкурса юмористической прозы и поэзии «Жизнь прекрасна» (2012). Лауреат премии журнала «Радуга» за цикл рассказов (2014). Лауреат премии Национального союза писателей Украины им. Кириенко-Волошина за русскоязычный роман (2018).